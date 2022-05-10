Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

AA - Burcu Kaya - Güncel
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Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, telefon iletim hattı kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, telefon iletim hattı kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tosmurlu Mahallesi'ndeki hattın kablolarının çalınması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, mahalleye kiralık araçla geldikleri belirlenen 2 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonda yakaladı.

Bir depoda yapılan aramada da çalıntı 400 metre kablo bulundu.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Jandarma, Mersin, Güncel, Haberler

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