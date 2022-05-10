Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
AA - Burcu Kaya - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde, telefon iletim hattı kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, telefon iletim hattı kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tosmurlu Mahallesi'ndeki hattın kablolarının çalınması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, mahalleye kiralık araçla geldikleri belirlenen 2 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonda yakaladı.
Bir depoda yapılan aramada da çalıntı 400 metre kablo bulundu.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Burcu Kaya - Güncel