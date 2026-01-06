Haberler

Silifke'de havai fişek ve patlayıcı madde ele geçirildi; 1 tutuklama

Silifke'deki depoya düzenlenen jandarma baskınında, izinsiz olarak satışı yapılan 16 bin 714 havai fişek ve çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi. Şüpheli A.Ü. tutuklandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde jandarmanın baskın yaptığı depoda, izinsiz satışı yapıldığı belirlenen yüklü miktarda havai fişek ve patlayıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ü. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki depoda izinsiz şekilde patlayıcı madde bulunduğu ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Ekipler, adrese yönelik baskında; 16 bin 714 havai fişek, 317 bin 300 meşale, 195 bin 16 volkan, 150 bin 480 maytap, 42 bin 720 sis bombası, 4 bin 900 konfeti ile çok sayıda münferit patlayıcı madde ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili şüpheli A.Ü. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ü. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
