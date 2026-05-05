Mersin'de iş yerinden akıllı saat hırsızlığı güvenlik kamerasında

Mersin'in Silifke ilçesinde bir zanlının iş yerinin vitrinindeki akıllı saati çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 25 Nisan'da saat ve takı satılan dükkana giren şüpheli, iş yeri çalışanı Arzu Akdoğan'a saat alacağını söyledi.

Yanında 3 çocuk olan kadın, beğendiği akıllı saatin 3 bin 300 liralık ödemesini 5, 10 ve 20 liralık banknotlar halinde Akdoğan'a yapıp bir süre ürün baktıktan sonra iş yerinden ayrıldı.

Akdoğan, bir hafta sonra yaptığı envanter kontrolünde 5 bin lira değerindeki akıllı saatin kayıp olduğunu fark edince güvenlik kamerası kaydını inceledi.

Kayıtta kendisinin parayı saydığı sırada zanlının vitrindeki saati çaldığını gören Akdoğan durumu iş yeri sahibi Recep Keleş'e iletti.

Keleş'in ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Akdoğan, gazetecilere, zanlının dikkat dağıtmak için 5, 10 ve 20 liralık banknotlarla ödeme yaptığını söyledi.

Keleş de şüphelinin bölgedeki başka saatçilere de gittiğini öğrendiklerini anlattı.

Kaynak: AA / Murat Pancar
