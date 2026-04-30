Mersin'de iki grup arasındaki kavga sırasında aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Nacarlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinin çalışanlarıyla, buraya araçlarla gelen kişiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Kavga esnasında aracın çarptığı Murat G. (49) yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Murat G'nin cenazesi morga götürüldü.

Yabancı uyruklu E.A. olay yerinden kaçarken polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, bölgeden yaya olarak kaçan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
Mahmut Demirtaş görevden alındı! İşte yeni Emniyet Genel Müdürü

Gece yarısı sürpriz atama! Emniyet'te bir numaralı isim değişti
Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor

Adım adım yeni savaş geliyor! Günlerdir süren çatışmalar şiddetlendi
Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü

Sadece kavgayı ayırmak istedi: Vücut geliştirmeci komşu dehşet saçtı

Görevden alınan İYİ Partili il başkanı üyelikten istifasını açıkladı

Görevden alındı, milletvekilini suçlayıp partiden de istifa etti

Brent petrol fiyatları uçuşa geçti

Felaket senaryosu gerçek oldu! Uçuşa geçti, durdurulamıyor
Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor

Adım adım yeni savaş geliyor! Günlerdir süren çatışmalar şiddetlendi
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı