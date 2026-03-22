Mersin'de cipin kaya parçalarının altında kaldığı heyelan kamerada

Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen heyelan, bir cipin dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmasına neden oldu. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. Heyelan sonrası kara yolunda ulaşım durdu.

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde cipin dağdan kopan kaya parçalarının altında kaldığı anlar, araç kamerasına yansıdı.

Heyelan, dün akşam saatlerinde Aydıncık tüneller mevkisi çıkışında meydana geldi. Sağanağın toprağı yumuşatmasıyla birlikte dağlık alandan kopan kayalar, toprakla birlikte Mersin-Antalya kara yoluna savruldu. Yolda ilerleyen bir cip, düşen kaya parçalarının altında kaldı. Sürücü yaralanırken, araç hasar gördü. Yaralı sürücüye, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Heyelan sonrası kara yolunda ulaşım tamamen dururken, her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kara yolu ise yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, cipin heyelan nedeniyle dağdan kopan kaya parçalarının altında kaldığı anlar aynı aracın kamerasına yansıdı.

Haber: Erhan ZOBU - Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
