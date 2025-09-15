Haberler

Mersin'de Hareket Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Irak'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, motor kısmında duman çıkması üzerine alev aldı. Yolcular tahliye edildi ve itfaiye yangına müdahale etti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı.

Irak'tan İstanbul'a giden M.B. yönetimindeki 16 KK 410 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkiine geldiğinde motor kısmında duman çıkmaya başladı. M.B. otobüsü emniyet şeridine çekerek 7 yolcu ve 2 personeli tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse müdahale etti. Yangın yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle otobüs ve ağaçlık alandaki yangın kontrol altına alındı.Yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülenen otobüsteki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS,Mersin,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
