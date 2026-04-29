Mersin'de hafızlığını tamamlayan 260 öğrenci icazet aldı

Mersin'de hafızlık eğitimlerini tamamlayan 260 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

İl Müftülüğünce, Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için organize edilen tören, Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Atilla Toros, hafızlık icazeti alan öğrencileri tebrik etti.

Büyük bir emeğin hayırlı neticesi için bir araya geldiklerini dile getiren Toros, "Sevgili genç hafızlarımız sizler kolay bir yolu seçmediniz. Uzun bir yolu yürüdünüz. Gün oldu yoruldunuz, zorlandınız ama bir an olsun vazgeçmediniz. Hafızlık bir emaneti kalbe almak, bir hakikati ömre yaymak, Allah'ın kelamını hayatın merkezine koymaktır. Sevgili Peygamberimizin yolunda ilerleyen bu kardeşlerimizin varlığıyla onur, başarılarıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"Yavrularımız en kıymetli zamanlarını Allah'ın kitabına ayırdılar"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar da öğrencilerin büyük bir fedakarlık gösterdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu yavrularımız gecelerini gündüzlerine katmak suretiyle hayatlarının en kıymetli zamanlarını Allah'ın kitabına ayırdılar. Onlar, Allah'ın kitabını kutlu bir miras, mukaddes bir emanet olarak omuzlandılar. Bunun şuuruyla, heyecanıyla bir ömür boyu kutlu bir emaneti taşımanın şuuruyla yaşayacaklar inşallah."

İl Müftüsü Mustafa Topal'ın da konuşma yaptığı programda, hafızlık eğitimi başarıyla tamamlayan görme engelli bir öğrenci duygu ve düşünceleri katılımcılarla paylaştı.

Konuşmaların ardından Reis'ül-kurra Mustafa Demirkan dua etti, 12 hafız tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali Toros ve protokol üyeleri, daha sonra eğitimlerini tamamlayan hafızlara icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA / Serkan Avci
