Mersin'de Günlük 350 Ton Çöp Toplanıyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, konteynerlerden her gün yaklaşık 350 ton çöp boşaltılıyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 65 mahallede 270 kişilik kadrosuyla temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Her gün yaklaşık 350 ton evsel atık toplayan ekipler, ilçedeki 8 bin 500 çöp konteynerini düzenli olarak boşaltıyor.

Boşaltılan konteynerler, yıkama araçlarıyla temizlenip dezenfekte ediliyor.

"Mahalle ayrımı yapıldığı iddiası asılsızdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, temizlik hizmetlerinin planlı ve eşit bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, son aylarda temizlik ve çöp toplama çalışmalarını daha yoğun bir tempoyla, planlı ve programlı şekilde sürdürmektedir. Geçtiğimiz hafta yapılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda bazı meclis üyeleri tarafından 'Temizlik hizmetlerinde mahalle ayrımı yapıldığı' yönünde maksadını aşan açıklamalarda bulunulmuştur. Bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu kendileri de bilmektedir. Bu tür mesnetsiz ifadeler, gece-gündüz demeden özveriyle çalışan 270 personelimizin emeğini görmezden gelmek anlamına gelmektedir."??????????????