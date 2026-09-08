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Mersin'de giyim malzemesi kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Mersin'de giyim malzemesi kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı
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Mersin'de giyim malzemesi kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de giyim malzemesi kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, giyim malzemesi kaçakçılığı yapıldığı belirlenen iş yeri ile deposuna operasyon düzenledi.

İş yeri ve depoda yapılan aramada 15 bin 357 tişört, 963 eşofman, 1835 iç çamaşırı, 1004 çorap, 834 şort, 255 polar, 196 gömlek, 123 pantolon, 54 kazak ve 16 hırka ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA
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