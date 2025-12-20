Haberler

Mersin'de "Gazze'yi Anlamak" konulu konferans düzenlendi

Mersin'de 'Gazze'yi Anlamak' konulu konferans düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozyazı ilçesinde gerçekleştirilen konferansta araştırmacı yazar Mustafa Erim, Gazze'nin tarihi süreci hakkında bilgiler verdi. Konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü ve öğrenciler katıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde " Gazze'yi Anlamak" konulu konferans gerçekleştirildi.

Araştırmacı yazar Mustafa Erim, Bozyazı Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen konferansta, Gazze'nin tarihi süreciyle ilgili bilgiler verdi.

Konferansa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifade vermek için adliyede

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anthony Joshua'dan maça damga vuran hareket

Dev maça damga vuran an!
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
Anthony Joshua'dan maça damga vuran hareket

Dev maça damga vuran an!
Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

Dava sonrası Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı
Simge ilk defa bu kadar net konuştu: Icardi bana işaret gönderseydi...

İlk defa bu kadar net konuştu: Bana işaret gönderseydi...
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var' deyip asgari ücret için rakam verdi

"Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza

Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte katil için istenen ceza
TRT canlı yayınında bir kadın 'Yeter' diye bağırıp ceketini yırttı

TRT canlı yayınında olay! "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı
Süreyya Yalçın'ın doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü

Doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Hesap açıp ilk tvitini attı! Söylediği 4 lider arasında Erdoğan da var
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
title