Mersin'de "Gazze'yi Anlamak" konulu konferans düzenlendi
Bozyazı ilçesinde gerçekleştirilen konferansta araştırmacı yazar Mustafa Erim, Gazze'nin tarihi süreci hakkında bilgiler verdi. Konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü ve öğrenciler katıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde " Gazze'yi Anlamak" konulu konferans gerçekleştirildi.
Araştırmacı yazar Mustafa Erim, Bozyazı Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen konferansta, Gazze'nin tarihi süreciyle ilgili bilgiler verdi.
Konferansa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel