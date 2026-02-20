Haberler

Mersin'de fuhuş operasyonu: 13 tutuklama

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 29 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, ele geçirilen malzemeler arasında ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu haplar da bulunuyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuş operasyonu düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kırma tüfek ve 13 kartuş, 3 ruhsatsız tabanca ile 27 fişek, 28 cep telefonu ve 28 uyuşturucu hap ele geçirilirken 29 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan suçtan elde edildiği değerlendirilen 51 tapu ve 27 araca ise el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, salıverildi. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
