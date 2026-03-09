Haberler

Mersin'de 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.D. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Mersin'de hakkında 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.D'nin saklandığı ikameti tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ürdün Kralı 2. Abdullah askeri üniformayı giydi

Kral askeri üniformayı giydi
Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor

Yoksul ziyaretine giden milletvekilinin çantasına eleştiri yağıyor
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Ürdün Kralı 2. Abdullah askeri üniformayı giydi

Kral askeri üniformayı giydi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Kim'den İran'a Mücteba Hamaney mesajı

Yeni liderini seçen İran'a bir mesajı var