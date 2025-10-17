Mersin'de Firari Hükümlü Yakalandı
Mersin'de çeşitli suçlardan 28 yıl 3 ay 29 gün hapis cezası olan firari bir hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyon sonucu yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında göre, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel