Mersin'de FETÖ/PDY Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan ve kamu görevlisi olan 9 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de FETÖPDY soruşturması kapsamında 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLcok kullanan, öğrenci yapılanmalarında yer alıp eleman devşirmek üzere faaliyet gösteren ve polis okulu sınavı soruları ile KPSS sorularını çalarak kamu görevlisi olan 9 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, operasyon için harekete geçti. 9 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, şüphelilerden bazılarını gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.