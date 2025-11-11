Haberler

Mersin'de Elektrik Direğinde Mahsur Kalan İşçi Kurtarıldı

Güncelleme:
Mersin'in Mut ilçesinde yüksek gerilim hattı çalışması sırasında elektrik direğinde mahsur kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İşçi sağ salim güvenli bir alana indirildi.

Mersin'in Mut ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan işçi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Burunköy Mahallesi'nde yüksek gerilim hattı çalışması sırasında çıktığı direkten inemeyen H.M, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, araç merdiveniyle ulaştığı işçiyi güvenli alana indirdi.

H.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
