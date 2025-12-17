Haberler

Çamurlu ayakkabısını çıkarıp, çorapla markette alışveriş yaptı

Güncelleme:
Erdemli'de Adnan Ersin, yağışlı hava nedeniyle çamurlanan ayakkabılarını çıkararak markete çoraplarıyla girip alışveriş yaptı. Davranışıyla takdir toplayan Ersin, içeriyi kirletmemek için bu şekilde davrandığını söyledi.

'YİNE OLSA YİNE YAPARIM'

Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle ayakkabılarının çamurlu olduğunu fark eden Adnan Ersin (61), market çalışanlarını zor durumda bırakmamak için ayakkabılarını kapının önünde çıkararak alışverişini çoraplarıyla yaptı. Bu duyarlı davranış, markette bulunan vatandaşların da dikkatini çekti. Davranışı takdir toplayan Ersin, "Öncesinde yağmur yağdığı için ayakkabım çamur oldu. İşim aceleydi markete gittim, içerideki çalışanları meşgul etmeyeyim diye ayakkabımı çıkarıp alışverişimi yaptım. İçeriyi kirletmemek için yaptım. Tarlada çalışsam ayakkabım çamur olsa yine aynı yaptığımı yaparım. Yine olsa yine çıkarırım" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
