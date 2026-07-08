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Duvar saatlerinden uyuşturucu çıktı

Duvar saatlerinden uyuşturucu çıktı
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Mersin'de polisin düzenlediği baskında, duvar saatlerine zulalanmış 187 bin captagon hap ve tarihi eserler ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

MERSİN'de polisin baskın yaptığı ev ve depoda duvar saatlerine zulalanmış 187 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yenişehir ilçesinde bir ev ile depoya baskın yapıldı. Adreslerde ekiplerin aramasında, 200 duvar saatinin içerisine gizlenmiş 48 kilo 774 gram ağırlığında, 187 bin captagon hap ele geçirildi. Ayrıca aynı adreslerde 1963 bronz sikke, 24 gümüş sikke, tarihi objeler ve İbranice yazıların bulunduğu deri parçaları da bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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