Haberler

Drift atan sürücüye 58 bin TL para cezası

Drift atan sürücüye 58 bin TL para cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de trafikte drift yaparak güvenliği tehlikeye atan bir sürücüye 58 bin 217 TL para cezası kesildi. Ayrıca gürültü kirliliği ve abart egzoz kullanımı gerekçesiyle 24 araç trafikten men edildi.

MERSİN'de drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 58 bin 217 TL para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyadan paylaşılan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren drift görüntüleri ile ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında tespit edilen otomobil sürücüsüne 58 bin 217 TL idari para cezası uygulandı.

24 OTOMOBİL TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Öte yandan gürültü kirliliği ve abart egzoz kullanımını önlemek amacıyla son bir haftada il genelinde yapılan kapsamlı denetimler sonucunda; 24 otomobil ile 24 motosiklet trafikten menedildi. İlgili araç sahiplerine toplam 558 bin 192 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu

Bilim dünyası şokta! Hepsi çöldeki mağaranın içinden çıkarıldı
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf