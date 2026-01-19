Haberler

Mersin'de drift atan sürücüye 60 bin 936 lira para cezası
Mersin Mut'ta muayene süresi geçmiş aracıyla drift atan sürücüye 60 bin 936 lira para cezası kesildi ve sürücü belgesine el konuldu.

MERSİN'de muayene süresi geçmiş araçla trafiğe çıkarak drift atan sürücüye 60 bin 936 lira para cezası kesildi.

Mersin'in Mut ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, muayene süresi geçmiş araçla trafiğe çıkarak drift atan sürücü M.S., yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokarak drift atmak ve muayenesi geçmiş araçla trafiğe çıkmaktan M.S.'ye toplam 60 bin 936 TL cezai işlem uygulandı ve sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

