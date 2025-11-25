Haberler

Mersin'de Drift Atan Sürücüye Rekor Ceza

Güncelleme:
Mersin'de otomobiliyle drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza kesildi. Araç trafikten men edildi ve sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında sürücüsünün drift attığı görüntüleri paylaşılan otomobilin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince plakası belirlenen aracın sürücüsüne 55 bin 659 lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi.

Abartılı egzozun da takılı olduğu araç, trafikten 2 ay men edildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
