Mersin'de dolu etkili oldu

Mersin'de dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde aniden bastıran dolu, trafikte aksamalara neden oldu.

Kısa sürede park ve bahçeler beyaza bürünürken, yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı vatandaşlar da araçlarının üstünü battaniye ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı.