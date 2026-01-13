Haberler

Mersin'de dolu etkili oldu

Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde aniden bastıran dolu, trafikte aksamalara yol açtı. Park ve bahçeler beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarını korumak için önlem aldı.

Bazı vatandaşlar da araçlarının üstünü battaniye ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
