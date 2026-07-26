Tarsus'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre A.K. (34) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Atalar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlara çarparak devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler sürücünün yaralandığını, araçta yolcu olarak bulunan Süheyla Nacakcı'nın (22) öldüğünü tespit etti.

Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Nacakcı'nın cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA