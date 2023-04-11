Mersin'de dev yunus balığı ölü olarak karaya vurdu

Mersin'de 3 metre boyunda, 360 kilogram ağırlığında dev yunus balığı sahilde ölü bulundu

İncelenmek üzere Deniz Canlıları Müzesine getirilen yunusun ölüm sebebi, yapılacak incelemeyle ortaya çıkacak

Prof. Dr. Deniz Ayas: "Balıkçılık ve denizde yapılan çeşitli çalışmalar bu yunusları tehdit ediyor"

MERSİN Mersin'de 3 metre boyunda, 360 kilogram ağırlığında dev yunus balığı ölü olarak karaya vurdu. İncelenmek üzere Deniz Canlıları Müzesine getirilen yunusun ölüm sebebi, yapılacak incelemeyle ortaya çıkacak. Prof. Dr. Deniz Ayas, balıkçılık ve denizde yapılan çeşitli faaliyetlerin bu balıkları tehdit ettiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesi sahilinde bir yunusun bitkin şekilde yüzdüğünü gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı olduğu görülen balığın yüzmekte zorlandığını ve karaya doğru sürüklendiğini tespit etti. İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'da balığı karaya vurana kadar takip etti. Akşam saatlerine doğru karaya ölü olarak vuran yunus balığı, incelenmek üzere Deniz Canlıları Müzesine getirildi.

"Amacımız bu balığın neden öldüğünü öğrenmek"

Ölü bulunan yunus balığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, bu türün boz yunus olduğunu söyledi. Dün öğlen saatlerinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığından yunusla ilgili görüntü geldiğini kaydeden Ayas, "Erdemli sahilinde kıyıya yakın bir yerde yunusu yüzerken gördük. Tabi bu normal bir davranış değil. Çünkü bu açık denizde görülen bir yunus türü. Daha sonra çok sürmedi yaklaşık 3 saat sonra yunus karaya vurdu. Ardından Büyükşehir Belediyesinin ekipleriyle birlikte yunusu oradan alarak, Deniz Canlıları Müzesine getirdik. Buradaki amacımız bu balığın neden öldüğünü öğrenmek. Baktığımızda dişi ve yetişmiş bir birey. 3 metre 35 santim boyunda, 360 kilogram ağırlığında" diye konuştu.

"Çeşitli yaralanmaları var"

Balığın üzerinde çeşitli yaralanmaların olduğunu vurgulayan Ayas, "Tabi bu yaralanmaların bir kısmı doğal oluşmuş. Çünkü bu balıklar sosyal oldukları için kendi aralarında mücadele ederken oluşan yaralanmalar olabiliyor. Onlar zaten eski duruyor. Yeni oluşan yaralar ise bize balıkçı ağlarına takılarak hasar aldığını gösteriyor. Tabi bu hayvanlar yer, yön, avlarını ekolokasyon dediğimiz bir sonar sistemiyle tespit ediyorlar. Su altındaki gürültüler, çeşitli sismik durumlar bu hayvanların da karaya vurmasına sebep olabiliyor. Bu türün tüm dünyada dağılımı var. Akdeniz'de de çok nadir olsa da bulunuyor. Bu ergin bir boz yunus bireyi. Besin zincirinin en üstünde bulunup, aslında bir regülasyon görevleri var. Bunun dışında genellikle derin denizlerde kafadan bacaklılar dediğimiz kalamar gibi deniz canlılarıyla besleniyorlar. Bu yüzden deniz ekosistemi için çok önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

"Bu hayvanların kıyıya gelmeleri anormal bir durumu gösteriyor"

Geçen yıl da aynı tür bir yunus balığının Hatay'da karaya vurduğunun altını çizen Ayas, "Çok ilginç bir şekilde geçen yıl aynı dönemde Hatay Arsuz'da bu tür ölü olarak kıyıya vurdu. Bir yıl sonra da Mersin'de bu gerçekleşti. Bu durum gerçekten ilginç. Çünkü bu hayvanlar açık deniz türleri ve özellikle kıyıya gelmeleri anormal bir durumu gösteriyor. Hele ki karaya vurmaları hiç normal değil. Bu hayvan genç ve yetişkin bir balık. Daha uzun süre hayatta kalabilirmiş. Ancak insan faaliyetleri, özellikle balıkçılık ve denizde yapılan çeşitli çalışmalar bu yunusları tehdit ediyor" dedi.