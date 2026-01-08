Haberler

Mersin'de geçen yıl denizi kirleten 12 gemiye 92 milyon 748 bin lira ceza kesildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında denizi kirleten 12 gemiye toplamda 92 milyon 748 bin lira ceza uyguladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin yürüttüğü denetimlerde 5 bin 206 gemi incelendi, deniz süpürgeleriyle 87 bin kilogram katı atık toplandı.

Çalışmalar kapsamında Elektronik Gemi Denetleme Sisteminin yanı sıra hava ve su altı dronları ile gemilerle de kontroller yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, 2025'te Mersin'e ticari amaçla gelen 5 bin 206 geminin denetlendiğini bildirdi.

Denizi kirlettiği belirlenen 12 gemiye 92 milyon 748 bin lira idari yaptırım uygulandığını kaydeden Halisdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Deniz süpürgemizle 87 bin 500 kilogram katı atık topladık. Aynı zamanda 150 bin litre atık su bertarafını sağladık. Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile Çeşmeli'den Kulak mevkisine kadar yaklaşık 53 kilometrelik bir alanda, 26 kameramızla 24 saat esaslı izleme yapıyoruz. Amacımız kimsenin denizi kirletmemesi ve temiz bir Akdeniz'de hep birlikte yaşamamız."

Halisdemir, kentin daha temiz ve dirençli olması için bu yıl da çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
