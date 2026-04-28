Mersin'de denizde cesedi bulunan balıkçılardan biri toprağa verildi

MERSİN'in Silifke ilçesi açıklarında denizde cesedi bulunan balıkçılardan Halil Çelik (66), toprağa verildi.

Olay, dün Silifke ilçesine bağlı Boğsak Koyu mevkisinde meydana geldi. Saat 14.20 sıralarında, denizde iki kişinin hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 2 kişinin cansız bedenini bota alarak kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesetlerin Akın Acar (70) ve Halil Çelik'e (66) ait olduğu tespit edildi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

TEKNELERİ ALABORA OLMUŞ

Bölgede balıkçılık yaptıkları öğrenilen ikilinin, sabah saatlerinde açıldıkları teknenin fırtına ile alabora olması sonucu yaşamını yitirdikleri ortaya çıktı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Çelik ilçeye bağlı Bolacalıkoyuncu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akın Acar'ın ise yarın Taşucu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

