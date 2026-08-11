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Mersin'de Önünde Darbedilen 78 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Mersin'de Önünde Darbedilen 78 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Erdemli ilçesinde evinin önünde kasklı bir şüpheli tarafından darbedilen 78 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. Saldırgan tutuklandı.

Mersin'de evinin önünde oturduğu sırada kasklı şüpheli tarafından darbedilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

Erdemli ilçesinde 24 Temmuz'da A.Y. (47) tarafından darbedildikten sonra Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ederken dün hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Belen'in (78) cenazesi Koyuncu Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

Burada kılınan namazın ardından Belen'in cenazesi toprağa verildi.

Mersin'de evinin önünde otururken yüzünü kaskla gizleyen A.Y. tarafından darbedilen Belen, ağır yaralanmış, olaydan sonra kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı. Yaşlı adama saldırdığı anlar ikametin güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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