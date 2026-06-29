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Akdeniz'de çöp konteynerleri yenileniyor

Akdeniz'de çöp konteynerleri yenileniyor
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Mersin Akdeniz Belediyesi, ilçede yıpranan çöp konteynerlerini yeni nesil plastik konteynerlerle değiştirme çalışması başlattı. Çevre sağlığı ve görüntü kirliliğinin önlenmesi hedeflenen çalışmada 120 konteyner yenilenecek.

Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekiplerince çöp konteynerlerini yenileme çalışması başlatıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yıpranan ve ömrünü dolduran çöp konteynerlerini yeni nesil konteynerlerle değiştirmeye başladı.

Çevre sağlığını koruyarak görüntü kirliliğinin önüne geçmesi amaçlanan çalışmada 120 konteyner yenilenecek.

Çalışma kapsamında, metal konteynerlerin yerini plastik çöp konteynerleri alacak.

Yeni konteynerlerin belirlenen noktalara yerleştirilmesi kısa sürede tamamlanacak.???????

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
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