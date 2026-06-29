Akdeniz'de çöp konteynerleri yenileniyor

Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekiplerince çöp konteynerlerini yenileme çalışması başlatıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yıpranan ve ömrünü dolduran çöp konteynerlerini yeni nesil konteynerlerle değiştirmeye başladı.

Çevre sağlığını koruyarak görüntü kirliliğinin önüne geçmesi amaçlanan çalışmada 120 konteyner yenilenecek.

Çalışma kapsamında, metal konteynerlerin yerini plastik çöp konteynerleri alacak.

Yeni konteynerlerin belirlenen noktalara yerleştirilmesi kısa sürede tamamlanacak.???????