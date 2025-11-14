Mersin'de Cinayet Davasında Karar Çıktı: İki Sanığa 20 Yıl Hapis

MERSİN'de iş insanı Hakan Turan'ı (34) tabancayla öldüren Berkant Özgündüz (21) ve onunla hareket edip cinayeti cep telefonuyla görüntüleyen Hasan Kayalı 'nın (23) yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan indirim uygulanarak 20 yıl 10'ar ay ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan indirimli 2 yıl 1'e ay hapse çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 29 Ocak'ta, Mezitli ilçesinde meydana geldi. Evinden çıkıp park halindeki otomobiline binmek için yürüyen Hakan Turan, İstanbul'dan kiralanan hafif ticari araçla kente gelen Berkant Özgündüz tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sırasında yanında bulunan Hasan Kayalı da o anları cep telefonuyla görüntüledi. Plakasını çamurla kapattıkları kiralık araca binip kaçan şüpheliler, Şanlıurfa'da yakalandı. Mersin'e getirilen şüpheliler, tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, cinayeti azmettirenin Hasan Kayalı'nın teyzesinin oğlu Okan Ç., aracı kiralayanın ise Batuhan A. (22) olduğu tespit edildi. Batuhan A. da gözaltına alınıp, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Okan Ç.'ye ise ulaşılamadı.

Cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu sanıkların 'Tasarlayarak öldürme' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından, tutuksuz sanık Batuhan A.'nın 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme', firari sanık Okan Ç.'nin de 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca Okan Ç.'nin 'Sıkacak biri var mı' mesajını attığı teyzesinin oğlu Hasan Kayalı'nın, arkadaşı Berkant Özgündüz ile olayı gerçekleştirmek için Batuhan A. aracılığıyla araç kiraladıkları belirtildi. Söz konusu araçla kente gelen sanıkların, Hakan Turan'ı 3 gün boyunca fiziki takiple izledikleri, cinayet anını cep telefonuyla görüntüleyip yurt dışında olan olayın azmettiricisi Okan Ç.'ye gönderdikleri ifade edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Önceki duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ancak dosyada azmettirici olarak yer alan firari sanık Okan Ç.'nin kim olduğunun ortaya çıkarılmasını sağladıkları gerekçesiyle indirim istedi. Ayrıca savcı, hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan iddianame hazırlanan tutuksuz sanık Batuhan A.'nın ise beraatini, azmettirici olarak yer alan firari sanık Okan Ç.'nin dosyasının ayrılması talep etti.

AİLE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Davanın karar duruşması, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, duruşmada şikayetçi ailenin, sanıklardan şikayetini geri çektiğine dair dilekçenin mahkemeye ulaştığını söyledi. Dilekçede ailenin maddi manevi zararının karşılandığı yer aldı.

SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

Duruşmada sanıklar esas hakkındaki savunmasını yaptı. Tetiği çeken tutuklu sanık Berkant Özgündüz, "Çok pişmanım. İsteyerek yapmadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Cinayet anını kayda alan tutuklu sanık Hasan Kayalı da "Pişmanım. Böyle olacağını bilmiyordum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Dosyada tutuksuz olarak yargılanan Batuhan A., amacının arkadaşlarına yardımcı olmak istediğini söyleyerek beraatını istedi.

KARAR ÇIKTI

Sanıkları ve avukatları dinleyen mahkeme, kararını açıkladı. Mahkeme 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan yargılanan tutuksuz sanık Batuhan A.'nın beraatine karar verdi. Tutuklu sanıklar Berkant Özgündüz ve Hasan Kayalı'ya 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet verdi. Ancak ceza, indirim uygulanarak 20 yıl 10'ar aya düşürüldü. Sanıklara ayrıca '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan indirimli 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi. Dosyada azmettirici olarak yer alan firari Okan Ç.'nin ise dosyası ayrıldı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.