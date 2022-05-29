Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler

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Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yeşilovacık Mahallesi'ndeki orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk müdahale araçları ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

AA / Serkan Avci - Güncel

Yeşilovacık Yangın Mersin Güncel Haberler

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