Mersin'de çıkan orman yangına müdahale ediliyor - Haberler

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Mersin'de çıkan orman yangına müdahale ediliyor

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'de çıkan orman yangına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Tisan Yarımadası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Yeşilovacık, Yangın, Mersin, Güncel, Haberler

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