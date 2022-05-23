Mersin'de çıkan orman yangına müdahale ediliyor - Haberler

Mersin'de çıkan orman yangına müdahale ediliyor
AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Tisan Yarımadası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel