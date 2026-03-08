Haberler

Mersin'de çiçek açan erik ağaçları havadan görüntülendi

Güncelleme:
Mersin'in Mut ilçesinde çiçek açmasıyla beyaza bürünen erik ağaçları dronla kaydedildi.

Mersin'in Mut ilçesinde çiçek açmasıyla beyaza bürünen erik ağaçları dronla kaydedildi.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, açık alanda yetiştirilen erik ağaçları havaların ısınmasıyla çiçeklendi.

Göksu Mahallesi Kıravga mevkisindeki bahçeler, açan çiçeklerle beyaza büründü.

Erik ağaçlarının güzel görüntüsü dronla havadan görüntülendi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

