Mersin'de çiçek açan erik ağaçları havadan görüntülendi
Mersin'in Mut ilçesinde çiçek açmasıyla beyaza bürünen erik ağaçları dronla kaydedildi.
Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, açık alanda yetiştirilen erik ağaçları havaların ısınmasıyla çiçeklendi.
Göksu Mahallesi Kıravga mevkisindeki bahçeler, açan çiçeklerle beyaza büründü.
Erik ağaçlarının güzel görüntüsü dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu