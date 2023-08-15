Mersin'de çarşı esnafı dükkanlarının yıkılmaması için yolu trafiğe kapattı

MERSİN - Mersin'de tarihi Zafer Çarşısı önünde ellerinde 'Rızık Kutsaldır' yazılı pankartlarla bir araya gelen çarşı esnafı, 4 yıl daha kontratları olmasına rağmen 'deprem riski' dolayısıyla dükkanlarının yıkılmak istenmesine tepki göstererek, yasal sürecin beklenmesini istedi. Basın açıklaması yapan esnaf, daha sonra İstiklal Caddesini bir süreliğine trafiğe kapattı.

Mersin Çarşı Esnafları Derneği üyeleri, tarihi Zafer Çarşısı önünde bir araya gelerek, 'Rızık Kutsaldır' konulu açıklama yaptı. Yaklaşık 40 yıldır çarşıda ekmek paralarını kazandıklarını belirten esnaf, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'deprem riski' dolayısıyla yasal süreci devam eden Zafer Çarşısını yıkmak istemesine karşı çıktı. Konuyla ilgili esnaf adına açıklama yapan Mersin Çarşı Esnafları Dernek Başkanı Bekir Algüllü, en son 10 yıllığına buraların kendilerine ihaleyle kiraya verildiğini ve daha 4 yıl resmi kontratları olduğunu söyledi. 30 Kasım 2022 tarihinde gönderilen yazıda buranın riskli alan olduğu ve derhal tahliye edilmesi gerektiğinin kendilerine iletildiğini kaydeden Algüllü, "Biz de bunun üzerine 60 dava açtık. Açılan davalar üzerine Zafer Çarşısı'yla ilgili mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. 11 Ocak 2023 tarihinde özel bir firma tarafından yapılan raporda burası riskli alan olarak gösterilmiştir. Yani önce bölgeden tahliyemiz istenmiş sonra da tahliyeye gerekçe olan riskli alan raporu 45 gün sonra alınmıştır. Davalarımız henüz devam ederken, biz sokağa atılmak isteniyoruz. Esnafı mağdur etmek, kimseye bir şey kazandırmaz. Esnafı karşınıza almak size sadece kaybettirir" dedi.

2 binanın yeninden analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Algüllü, "Doğru olmayan bilgilerle kamu yanıltılmış ve esnafımız algı operasyonlarına maruz bırakılmıştır. Rızık kutsaldır. Bir daire başkanı Zafer Çarşısı'ndaki yapıların ruhsatsız olduğunu söyledi. Peki ruhsatsız yapıları ihale kanununa göre nasıl oluyor da bize 10 yıllığına kiraya verdiniz" diye sordu.

Konuşmaların ardından Zafer Çarşısı esnafı İstiklal Caddesini bir süreliğine trafiğe kapatarak tepkilerini dile getirdi.