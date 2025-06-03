Mersin'de Bursluluk Sınavında Dereceye Giren Öğrencilere Çeyrek Altın

Mersin'de Bursluluk Sınavında Dereceye Giren Öğrencilere Çeyrek Altın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birinci olan 4 öğrenciye çeyrek altın hediye edildi. Öğrenciler, Kaymakam Aydın Tetikoğlu'nu makamında ziyaret ederek başarılarını kutladılar.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden 4 öğrenciye çeyrek altın hediye edildi.

Sınavda 80 sorunun tamamına doğru yanıt veren öğrenciler Elif Eda Okyar, Caner Eymen Turan, Fatih Özdemir ve Onur Göksu, Kaymakam Aydın Tetikoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kaymakam Tetikoğlu, sınavda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Öğrenciler başarılarından dolayı çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Ziyarette, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler de yer aldı.???????

Kaynak: AA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı

Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı

Çocukları için devreye girdi! Mahremiyet ihlaline rest çekti
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.