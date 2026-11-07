Mersin'de bulgur kazanına düşen işçi Aziz Erol (21) hayatını kaybetti.

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MERSİN'de, çalıştığı makarna fabrikasında bulgur kazanına düşen işçi Aziz Erol (21), hayatını kaybetti.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'ndeki makarna fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bulgur kazanlarının bulunduğu bölümde çalışan Aziz Erol, henüz bilinmeyen bir nedenle kazanın içine düştü. İhbar üzerine fabrikaya sevk edilen sağlık ekipleri, Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Erol'un cansız bedeni, inceleme yapılmak üzere Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı