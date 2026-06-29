Yaraladıkları kişinin altın zinciri ile parasını gasbeden şüpheliler yakalanıp, tutuklandı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bıçakla yaraladıkları kişinin altın zinciri ile parasını gasbeden 3'ü çocuk 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 5 şüphelinin, bir vatandaşı bıçakla yaralayıp boynundaki altın zinciri ile 3 bin 500 TL parasını gasbetmesi olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3'ü çocuk 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Mehmet DOĞANER - Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı