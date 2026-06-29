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Yaraladıkları kişinin altın zinciri ile parasını gasbeden şüpheliler yakalanıp, tutuklandı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayıp altın zinciri ve parasını gasbeden 3'ü çocuk 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bıçakla yaraladıkları kişinin altın zinciri ile parasını gasbeden 3'ü çocuk 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 5 şüphelinin, bir vatandaşı bıçakla yaralayıp boynundaki altın zinciri ile 3 bin 500 TL parasını gasbetmesi olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3'ü çocuk 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Mehmet DOĞANER - Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHacı Mehmet Korkmaz:

Yazıklar olsun ya, işte böyle olmuyor mu işin içinde. Adam çalışıyor, kazanıyor, sonra bir anda bıçaklanıyor, altınları alınıyor. Bunların tutuklanması da iyi ama ya bu arada mağdur adam ne kaybetmiş, doktor masrafları falan kim ödeyecek, hastane faturası da var işte

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