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Mersin'de Bıçakla Yaralama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Bıçakla Yaralama Olayında Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir tartışma sonucu bıçakla yaralanan M.G. hastaneye kaldırılırken, saldırgan U.T.E. yakalanarak tutuklandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi'nde M.G. (49) ile U.T.E. (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.T.E, darbettiği M.G'yi bıçakla bacağından yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.G, ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüphelinin saldırıda kullandığı bıçak ise olay yerine yakın bir sitenin bahçesinde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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