Mersin'de balkon filesine takılan güvercini itfaiye ekibi kurtardı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir apartmanın balkon filesine sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Güvercinin kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla birlikte bölgeye intikal eden ekipler, güvercini sağ salim doğaya bıraktı.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Güvenevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. kat balkonunda asılı fileye güvercinin takılı kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, kurtarma kovasıyla ulaştıkları kattaki fileyi keserek güvercini aldı.
Fileden kurtarılan güvercin, doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay