Mersin'de bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde Yusuf Gülcü isimli 58 yaşındaki adam, evinin bahçesinde ölü bulundu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Gülcü'nün cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.
Gazipaşa Mahallesi'ndeki ikamette yaşayan Yusuf Gülcü'nün (58) bahçede hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde evli ve 3 çocuk babası Gülcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Gülcü'nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Müzisyenlik yaptığı öğrenilen Gülcü'nün kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel