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Mersin'de bağımlılıkla mücadele için Yeşilay ve Bisikletin Sultanları pedal çevirdi

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Mersin'de bağımlılıkla mücadele için Yeşilay ve Bisikletin Sultanları pedal çevirdi
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Mersin'de bağımlılıkla mücadele için Yeşilay ve Bisikletin Sultanları işbirliğinde bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan Marina Kavşağı'na pedal çevrildi, uzman psikologlar katılımcılara bilgi verdi.

Mersin'de bağımlılıkla mücadele için Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mersin Şubesi ve Bisikletin Sultanları Spor Kulübü işbirliğinde bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi.

Yeşilay Mersin Şubesinin açıklamasına göre, İl Kadın Komisyonu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda başladı.

Sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla pedal çeviren bisikletliler, turu Marina Kavşağı'nda sonlandırdı.

Etkinliğin ardından uzman psikologlar, katılımcılara Yeşilay'ın faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mersin Şube Başkanı Yavuz Akgül, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturabilmek amacıyla düzenlenen her türlü etkinliğin içerisinde yer alacaklarını belirtti.

İl Kadın Komisyonu Başkanı Esra Özbay da bağımlılıkla mücadele konusunda kadın ve çocukları çok önemsediklerini kaydetti.

Bisikletin Sultanları Spor Kulübü Başkanı Aysel Taşkan ise bisiklet sayesinde dayanışma sağlamayı hedeflediklerine anlattı.

Kaynak: AA
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