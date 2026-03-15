Mersin'de 10 2ünde aranma kaydı bulunan 678 firari yakalandı

MERSİN'de son gün içerisinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 678 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri tarafından, kent genelinde kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda son 10 gün içerisinde, suç ve suçlulara yönelik geniş çaplı asayiş uygulamaları ve denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan168 firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 678 firari gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 29 tabanca, 340 fişek, 14 av tüfeği ve 11 bıçak ele geçirildi.

Toplamda 222 farklı suç türünden aranan firariler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı