Haberler

Mersin'de akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

Mersin'de akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kahramangülek Mahallesi'ndeki ikamette B.N.Ş. (34) ile amcası Sait (67) ve yengesi Nihal Şahbaz (60) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışma sırasında B.N.Ş. demirle yengesine saldırdı. Arbede sırasında dengesini kaybeden Sait Şahbaz, terastan düştü.

Kavgayı duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sait Şahbaz'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık personeli, yaralanan eşini hastaneye kaldırdı.

İkamette inceleme yapan jandarma ekipleri, B.N.Ş'yi gözaltına aldı.

Şahbaz'ın naaşı, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Kahramangülek Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Kaynak: AA
Esenyurt’ta otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil iki yayaya çarptı! Biri kurtarılamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız

Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
Suudi Arabistan Mekke’ye İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı, Husiler iddiayı yalanladı

Mekke'ye İHA saldırısı iddiası! Husiler: Bayat bir yalan
Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi

Yıldız golcüsünü Yunan devine sattı! İşte bonservisi
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz

Bakan Gürlek duyurdu! Yargıda köklü bir dönüşüm başlıyor

Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren çıkış: Eşel mobil 2027'de olmayacak

Araç sahiplerini endişelendiren sözler: 2027'de olmayacak
Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti, artık bu ifadeler yasak

Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti
Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha