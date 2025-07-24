Mersin'de Akıl Sağlığı Şüpheli Kişinin Annesini Öldürmesi

Mersin'de Akıl Sağlığı Şüpheli Kişinin Annesini Öldürmesi
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Mersin'in Mut ilçesinde akıl sağlığının yerinde olmadığı öne sürülen bir kişi, annesini bıçaklayarak öldürdü. Olay, mahalle sakinlerinin ihbari üzerine polisin müdahalesiyle ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ali D'nin annesinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, akıl sağlığının yerinde olmadığı öne sürülen kişi annesini öldürdü.

Deveci Mahallesi'ndeki apartmandan gelen sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Ali D'nin (48), annesi Belkıs Keskin'i (68) bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi. Kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen Ali D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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