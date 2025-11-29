Haberler

Mersin'de Akaryakıt Yüklü Tanker Yangını

Mersin'de Akaryakıt Yüklü Tanker Yangını
Güncelleme:
Mersin'in bağlantı yolunda akaryakıt yüklü bir tanker yangın çıkardı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

MERSİN'de bağlantı yolunda akaryakıt yüklü tanker, alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü; o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Mersin-Adana Otoyolu Mersin Serbest Bölge bağlantı yolunda meydana geldi. Ebubekir Güven idaresindeki 26 VF 647 plakalı akaryakıt yüklü tanker, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden şoför, aracı durdurarak ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bağlantı yolunun çift şeridini trafiğe kapattı. Dumanın gökyüzünü kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından kapatılan yol, yeniden açıldı. Tankerin alev alev yandığı anlar kameraya yansırken; yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
