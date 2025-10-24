Haberler

Mersin'de Ağızlıksız Rottweiler Saldırısı: İki Kişi Yaralandı

Mersin'de ağızlıksız bırakılan Rottweiler cinsi köpek, iki kişiyi yaraladı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Köpeğin sahibi hakkında idari para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

MERSİN'de ağızlıksız boş bırakılan Rottweiler cinsi köpeğin 2 kişiyi yaraladığı saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibi tarafından sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek, bir anda yolda yürüyen Ş.A. isimli kadına saldırdı. Ş.A.'yı bacağından ve karnından ısıran köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken, o sırada bölgeden geçen ve olup biteni merak ederek kullandığı motosikletten inip olay yerine gelen kurye S.T.'ye saldırdı. Yere düşen kurye, köpekten çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Hastaneye kaldırılan 2 kişi, ayakta yapılan müdahalenin ardından köpeğin sahibi hakkında şikayetçi oldu.

PARA CEZASI KESİLDİ

Rottweiler cinsi köpeğin sahibinin F.I. olduğu tespit edildi. F.I.'ya 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı. Gözetim altında tutulması için el konulan köpek, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan F.I. hakkında adli işlem de başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, köpeğin kadına ve kuryeye saldırdığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

