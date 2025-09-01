Mersin'de Adli Yıl Açılışı Töreni Düzenlendi

Mersin'de adli yıl açılışı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Mersin Adliyesi'nde düzenlenen programda, Vali Atilla Toros ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol davetlilerle sohbet etti.

Etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.

Programa, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, mahkeme başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, hakimler, savcılar ile avukatlar katıldı.