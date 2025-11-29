Mersin'de Abart Egzoz Denetimlerinde 50 Sürücüye 463 Bin Lira Ceza
Mersin'de yapılan denetimlerde abartılı egzoz kullanan 50 araca toplamda 463 bin 350 lira ceza kesildi. Denetimler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde abartılı egzoz kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamada, 24'ü motosiklet 50 araçta abart egzoz takılı olduğu belirlendi. Sürücülere ilgili Karayolları Trafik Kanunu gereğince 463 bin 350 lira ceza uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel