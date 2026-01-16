Haberler

Mersin'de 98 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Mersin'de, çeşitli suçlardan 98 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.Y. isimli firari hükümlü emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
