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Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 172 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, 9-15 Kasım'da emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 2 bin 107 uyuşturucu hap, 2 kilo 882 gram uyuşturucu ve 71 fişek ele geçirildi. Ekipler 172 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 172 şüpheliden 29'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve "Narko-Yetişkin" faaliyetleri kapsamında da 3 bin 175 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA