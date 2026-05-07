Mersin'de 89 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Mersin'de, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince dezenformasyon içeren paylaşımlar yapan 89 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dijital mecralarda çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında, dezenformasyon içerikli paylaşım yapan, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, suç işlemeye yönlendiren 89 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal