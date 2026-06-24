Mersin'de 67 yaşındaki hastanın mesanesinden 4 santimetrelik taş çıkarıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 67 yaşındaki Mehmet Koç'un mesanesinde tespit edilen yaklaşık 4 santimetrelik taş, başarılı bir ameliyatla çıkarıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 67 yaşındaki hastanın mesanesinden 4 santimetrelik taş başarılı operasyonla çıkarıldı.
Ağrı ve çeşitli şikayetlerle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvuran Mehmet Koç'un yapılan muayene ve tetkiklerinde mesanesinde yaklaşık 4 santimetre büyüklüğünde taş tespit edildi.
Bozyazı Devlet Hastanesi Başhekimi ve Üroloji Uzmanı Mustafa Remzi Bahar tarafından gerçekleştirilen ameliyatla hastanın mesanesindeki taş çıkartıldı.
Koç, ameliyatı gerçekleştiren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik